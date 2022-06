La lección que enseñan los niños a los coaches: “Lo difícil de decirles que 'no' es que sufrimos nosotros”

A pesar de que los sueños de los talents se cumplen en 'La Voz Kids', hay algunos que no consiguen pasar las Audiciones a ciegas, como han podido ser el caso de Airon Tortoras o Laia Brugarolas, entre otros.

El mero hecho de haber pasado muchos castings previos y subirse a este escenario supone una gran experiencia para aquellos talents que, finalmente, no son elegidos. Pero 'tristeza' no está en sus vocabularios y no lo ven como un fracaso.

En el otro lado de la moneda están los coaches, que no saben qué hacer ni qué decir cuando un talent tiene que abandonar el programa. Los cuatro han reflexionado sobre lo que sienten, y ha sido David Bisbal el que ha llevado la voz cantante.

"Cuando los ves con esa sonrisa, la lección es de ellos a nosotros" ha dicho el almeriense, que también ha reconocido que ellos son los primeros que sufren.

