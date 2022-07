Fin de las Batallas de ‘La Voz Kids’: los coaches, dispuestos a todo para tener el mejor equipo

Los equipos ya están preparados para los Asaltos tras el fin de las Batallas de ‘La Voz Kids’. Una gala en la que Eva González ha anunciado una importante novedad sobre la mecánica del programa: ¡los coaches han contado con un robo extra!

Por esta razón, los cuatro equipos se han conformado con siete voces cada uno de cara a la siguiente fase. Aitana, David Bisbal, Pablo López y Sebastián Yatra lo han dado todo para poder cerrar los mejores equipos, ¡incluso ha habido una carrera por pulsar el botón!

EQUIPO AITANA

La primera actuación fue de las tres pequeñas talents del equipo de Aitana y Evaluna Montaner. Tres dulces niñas que enamoraron a todos con su ternura interpretando 'Eres tú' de Carla Morrison. Tras esta interpretación, la coach barcelonesa decidió quedarse con Sandra Valero aunque han aplaudido el gran talento de las tres.

Para despedirse del programa Sandra, Luna y Carla cantaron al lado de Aitana y Evaluna el tema ‘Aunque no sea conmigo’. ¡Un momentazo lleno de amor!

Aitana siempre ha deseado una voz flamenca en su equipo y no dudó en robar del equipo de David Bisbal a Christian Losada: “Algo me decía dentro de mí que no lo dejara escapar”, le admitía al talent.

La segunda actuación del ‘Team Aitana’ fue la de Oihan Aristizabal, Claudia Santamaría y Roberta Fauteck que impresionaron con sus potentes voces al versionar el bonito tema 'When the party's over' de Billie Eilish. De este trío de voces tan personales decidió seleccionar a Roberta Fauteck.

Finalmente, Marta Porris, Elia Camí y Carlos Higes dejaron totalmente boquiabiertos a los coaches y asesores con una actuación en perfecta armonía. Los tres talents del equipo de Aitana y Evaluna enamoraron a todos con su versión propia del tema ‘Scared to be lonely’ de Martin Garrix y Dua Lipa.

En resumen, los siete integrantes del equipo de Aitana y Evaluna de cara a los Asaltos son: Emilio Díaz, Marina Oliván, Sandra Valero, Roberta Fauteck y Carlos Higes, a los que se les suman el robo de Rodrigo Cuesta a Pablo López y el robo de Christian Losada a David Bisbal.

EQUIPO PABLO

Marcella Mrvaljevich, David Gil y Ana Palomino fueron los primeros talents de Pablo López y Antonio Orozco que salieron al escenario en las segundas Batallas de ‘La Voz Kids’. Los tres niños se atrevieron con el tema 'Issues' de Julia Michael. En la decisión, el coach malagueño se quedó con la voz de Marcella.

El momentazo de Pablo López llegó a la hora del robo que lo apostó todo por llevarse a Claudia Santamaría del equipo de Aitana. A pesar de estipular una carrera entre el resto de coaches, el artista malagueño ‘hizo trampas’ por ser el primero en pulsar su botón. La pequeña talent estalló en lágrimas de emoción al saber que seguía dentro de ‘La Voz Kids’: “¡Gracias Pablo, te quiero!”.

Pol Calvo, María Arilla y Carmen Alcalá realizaron una actuación sublime en la última noche de Batallas. Un auténtico batallón que dejaron a todos los coaches y asesores boquiabiertos al escucharlos cantar 'Saving all my love for you' de Whitney Houston. Pablo López decidió quedarse con la voz de Pol.

El último momento más emotivo de Pablo López llegó al final de la gala cuando escuchó la petición de Gio García, del equipo de David Bisbal, que quiso cantar uno de sus temas. El coach malagueño tocaba el tema ‘Mi casa’ mientras el pequeño emocionaba a todos con su interpretación. “Ahora en los conciertos la voy a cantar por tu culpa. La había dejado hace mucho tiempo pero la voy a cantar por tu culpa”, se sinceraba Pablo López.

En resumen, los siete integrantes del equipo de Pablo López y Antonio Orozco de cara a los Asaltos son: Daniela de los Ángeles, Fran García, Rocío Domínguez, Marcella Mrvaljevich y Pol Calvo, y se han sumado el robo de Nayeli Ruiz del equipo de David Bisbal y de Claudia Santamaría del equipo de Aitana.

EQUIPO BISBAL

Enrique Gabarre, David Giménez y Christian Losada versionaron al estilo Niña Pastori el tema 'Angelitos negros' de Antonio Machín. Con su arte y flamenco de raíz pusieron los pelos de punta a todo el público. A la hora de decidir, el coach almeriense seleccionó la voz del tierno Enrique.

El segundo robo de David Bisbal fue de nuevo del equipo de Pablo López. El coach almeriense se hizo con la voz de María Arilla tras haberle cautivado escuchándole cantar a dúo con su asesor, Luis Fonsi.

Finalmente, Blanca Miralles, Gio García y Naia Castro pusieron en pie a todo el público con una versión única de 'Bohemian Rhapsody' de Queen. ¡Impresionantes! De las tres voces, David Bisbal decidió seguir en la siguiente fase con la tierna Blanca.

En resumen, los siete integrantes del equipo de David Bisbal y Luis Fonsi de cara a los Asaltos son: Irene Molina, Triana Jiménez, Pablo Fernández, Enrique Gabarre y Blanca Miralles, a los que se les suman la voz de Aroa Salaño y María Arilla del equipo de Pablo López.

EQUIPO YATRA

Finalmente, del equipo de Sebastián Yatra los primeros en actuar en las segundas Batallas fueron Zoe Medina, Shariff Ardá y Diego Pulido. Los tres talents sorprendieron con el potente tema 'Believer' de Imagine Dragons. El coach colombiano se quedó con la voz de Shariff para los Asaltos.

Uno de los momentos divertidos de Sebastián Yatra durante la gala fue cuando cantó ‘A partir de hoy’ de una forma muy peculiar al lado de la marioneta de David Bisbal. ¡Revívelo!

Paula Cañaveras, Jesús López y Lucía Aliaño demostraron su enorme talento con una interpretación maravillosa de la balada aflamencada 'Contigo' de Antonio José. De este segundo grupo, el coach colombiano se quedó con Paula: “Me voy a dejar llevar por mi corazón”, admitía.

El último robo de Sebastián Yatra y Lola Índigo causó mucha sensación tras conseguir la voz tan personal de Marta Porris: “Hemos robado un ángel”, admitía tras sumar una voz extra a su equipo.

Por último, Mario Falero, Paula Paredes y Joel Tena sorprendieron muchísimo a los coaches y asesores nada más comenzar su actuación. Los tres talents transportaron al plató todo el ritmo de la 'Bachata rosa' de Juan Luis Guerra. La voz elegida por el coach colombiano fue la de Mario.

En resumen, los siete integrantes del equipo de Sebastián Yatra y Lola Índigo de cara a los Asaltos son: Guillermo Moreno, Macarena Estévez, Shariff Ardá, Paula Cañaveras y Mario Falero, a los que se les suman el robo de Antonio Cortés del equipo de Pablo López y Marta Porris del equipo de Aitana.

