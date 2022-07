Pol, María y Carmen iluminan el plató de ‘La Voz Kids’ cantando por Whitney Houston

Pol Calvo, María Arilla y Carmen Alcalá han realizado una actuación sublime en la última noche de Batallas de ‘La Voz Kids’. Un auténtico batallón que ha dejado a todos los coaches y asesores boquiabiertos al escucharlos cantar ‘Saving all my love for you’ de Whitney Houston.

Los tres talents del equipo de Pablo López y Antonio Orozco han demostrado que la música corre por sus venas y han enamorado a todo el plató con su perfecta interpretación. ¡Vuelve a verla al completo en el vídeo!