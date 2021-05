Un estreno de altura en 'La Voz Kids': rock, lágrimas y pequeños flamencos

La segunda edición de ‘La Voz Kids’ ha empezado por todo lo alto con un estreno de lo más emocionante. David Bisbal, Rosario, Melendi y Vanesa Martín se han convertido en cuatro fantásticos superhéroes para conseguir las mejores voces para su equipo. Más poderosos que nunca, llegan los coaches al plató.

El primer niño en pisar el escenario fue el pequeño Jesús del Río. Un madrileño de 7 años apasionado del rock and roll y el heavy metal: “Soy un rockero de los buenos”; admitía en su presentación. Su actuación no dejó indiferente a nadie, el mini talent sacó un gran vozarrón para interpretar con gran temple el famoso tema ‘Highway to hell’ de AC/DC. Una audición que ocasionaba el pleno de los coaches pero Rosario Flores utilizó su primer bloqueo contra David Bisbal, algo que no le sirvió de mucho porque, Jesús escogió pertenecer al equipo de Melendi.

El siguiente turno era de Rocío Avilés que ocasionó otra de las grandes guerras entre coaches haciendo que David Bisbal bloquease a Vanesa Martín tras escuchar que la niña cantaba una de sus canciones, 'No te pude retener'. La talent sevillana escogió el equipo del coach almeriense.

La sorpresa llegó cuando Lola Avilés, hermana pequeña de la anterior talent, pisó el escenario para buscar su hueco en el programa. La pequeña también logró cautivar a los coaches incorporándose al equipo de Vanesa Martín. La coach malagueña quiso unir sus voces a las de las dos hermanas para celebrar que las dos estaban dentro de ‘La Voz Kids’.

La cuarta niña, Carmen Asencio, no logró entrar dentro del programa a pesar de realizar una estupenda audición interpretando ‘Valerie’ de Amy Winehouse.

Carlos Prieto llegó al plató con mucha alegría. El sevillano de 9 años venía dispuesto a darlo todo en el programa y revolucionó el plató con su versión de 'Estoy enamorado' de Manzanita. Un gran pleno de los coaches pero que finalmente Rosario Flores obtuvo la elección del niño. ¡Su primer ‘mounstruo’ en el equipo!

Javier Crespo sorprendió con su gran voz ocasionando otro de los plenos de la noche. David Bisbal, Rosario Flores, Melendi y Vanesa Martín lucharon por conseguir al talent cordobés de 15 años en su equipo. Su versión de ‘All I want’ de Kodaline les emocionó mucho a los cuatro. Finalmente, el joven decidió pertenecer al equipo de Melendi.

Las pequeñas Irene y Alba Muñoz son las dos mellizas que enamoraron a los coaches con su buena actitud en el programa. Las talent cantaron con mucha pasión el tema 'Que nadie' de Manuel Carrasco pero no lograron que los coaches girasen sus sillones. De todos modos, se fueron con una gran sonrisa.

Haizea Roldán fue la siguiente en pisar el escenario. Una bilbaína de 15 años que sorprendió con su versión de ‘Someone you loved’ de Lewis Capaldi. La talent consiguió entrar en ‘La Voz Kids’ en el equipo de Melendi.

Otra de los grandes momentos de la noche fue con la actuación de Samira Cuesta, otra pequeña de 7 años que pisó el escenario con mucho arte. La niña cantó 'Válgame Dios' de Niña Pastori y consiguió otro de los plenos más comentados de la noche. Tras confesar que era muy fan de Rosario Flores, el resto de coaches lo vieron muy claro, se iría al equipo de los pequeños ‘mounstruos’.

La siguiente fue Lucía Martín que a pesar de una actuación impecable cantando ‘Lágrima negras’ de Bebo Valdés, no consiguió que los coaches girasen sus sillones con su voz. ¡La próxima vez será!

Ferrán Amador se convirtió en otro de los niños que más nos emocionaron en la primera noche de Audiciones a ciegas. El pequeño valenciano de 12 años interpretó con una voz muy dulce el tema ‘Creep’ de Radiohead con una versión que en su día realizó la cantante Alba Reche. En mitad de la actuación, se giró Vanesa Martín y el talent no aguantó la emoción y rompió a llorar. No puedo continuar pero los coches lograronn animarle y empatizaron con el pequeño que confesó sentirse desbordado de la alegría.

Lukas Urdea, un madrileño de 10 años que confesó tener más de 20.000 suscriptores en su cuenta de YouTube. Con mucho carisma y alegría, llegaba al escenario de ‘La Voz Kids’ cantando un tema precioso de David Bisbal, ‘Mi princesa’. Una interpretación que logró cautivar a Melendi y también al coach almeriense. Como era de esperar, el joven talent decidió irse al ‘Equipo Bisbal’ y lo celebraron con una pequeña interpretación a dúo en el escenario. ¡Vaya momentazo!

Otra de las talents que no logró entrar en ninguno de los equipos de los coaches fue Marina Oliván, que tras la bonita actuación cantando ‘Uncover’ de Zara Larsson, se fue contenta por los ánimos que le dieron tras su interpretación. Al igual que Ainara Manzano, que tras cantar ‘Colores en el viento’ de la película Pocahontas, tampoco logró que los coaches girasen sus sillones.

Julia Pascual ha sido la primera talent que se ha subido al escenario para cantar y tocar un instrumento a la vez. La joven barcelonesa de 14 años emocionó con su sensibilidad interpretando 'She used to be mine' de Sara Bareilles. Una audición con la que se ganó un puesto dentro del equipo de Vanesa Martín

El final de la primera noche de Audiciones a ciegas llegaba con la actuación de Juanmi Salguero, un joven muy dicharachero que llegaba de Sevilla con mucho arte y poderío. El pequeño de 13 años confesaba que cantó incluso para Mariano Rajoy o la reina Sofía. En su actuación se decantó por el tema ‘Turu turai’ de Remedios Amaya y logró que tres de los cuatro coaches girasen su sillón: David Bisbal, Vanesa Martín y Rosario Flores. Tras una intensa disputa entre ellos, el pequeño lo tuvo claro, se convirtió en otro de los ‘mounstruos’ del programa en el equipo de Rosario. ¡Olé!

Los equipos tras la primera noche de Audiciones a ciegas:

Melendi (3): Jesús del Río, Javier Crespo y Haizea Roldán.

David Bisbal (2): Rocío Avilés y Lukas Urdea.

Vanesa Martín (3): Lola Avilés, Ferrán Amador y Julia Pascual.

Rosario Flores (3): Carlos Prieto, Samira Cuesta y Juanmi Salguero.

