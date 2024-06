Melendi y Rosario se enfrentan a Lo amas o lo odias de La Voz Kids: "Me genera mucha presión"

Melendi y Rosario han sido los últimos coaches en enfrentarse a los Asaltos de La Voz Kids. Sus equipos se han jugado la plaza a la Semifinal en una noche llena de emociones, grandes actuaciones y mucho talento.

Pero antes, detrás de las cámaras de La Voz Kids nuestros coaches y sus asesores se han enfrentado a Lo amas o lo odias, un o de nuestros juegos favoritos de la edición.

Rosario tiene muy claro que es bonito cuando alguien te para pedirte un autógrafo: "Aunque hay veces que no tenemos muchas ganas porque tenemos un problema, pero siempre intento que sí", ha señalado Rosario. El Kanka sabe que no es tan reconocido por lo que alguien le pida una foto o un autógrafo es una alegría para él.

Por su parte, Melendi siente mucha presión cuando sabe que alguien quiere tatuarse su firma: "Me genera presión. Tengo mala letra y tengo mucho complejo de haberme tatuado muchas cosas que después me hubiera borrado y no quiero ser el completo de otra persona", cuenta Melendi entre risas.

¿Cantan en la ducha? ¡Descubre todas sus respuestas en el vídeo de arriba!