Manuel Turizo, nuevo coach de La Voz Kids: "Me encanta ver a jóvenes que les guste la música tanto como a mí"

Manuel Turizo llega a la sexta edición de La Voz Kids con ganas de descubrir el gran talento que tenemos en nuestro país. El colombiano se estrena como coach junto a un equipo con el que va a compartir grandes momentos.

Eso sí, el artista tiene muy claro que hará lo que sea necesario para quedarse con los mejores talents que pisen el escenario de La Voz Kids: "He aceptado el reto porque me encanta la música, me encanta ver talentos nuevos y a jóvenes que les guste la música igual que a mí".

¿Por qué un talent debe elegir a Manuel Turizo como coach? "Tienen que sentirlo, las cosas pasan como tienen que pasar y si sienten empatía conmigo es por que se dio", señala.

El coach lo tiene claro: ¡Va a disfrutar! No te pierdas el próximo 3 de mayo el gran estreno de La Voz Kids en Antena 3.