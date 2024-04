‘Love in the dark’, el tema con el que Marc ha logrado emocionar a Melendi

Marc Moya es el siguiente artista que ha pisado el escenario de La Voz Kids. El joven ha interpretado ‘Love in the dark’, uno de los temas más bonitos de Adele.

El talent ha demostrado tener un timbre de voz muy especial. Melendi no ha tardado en girar su silla porque le ha encantado su manera de sentir.

El pequeño tiene una voz muy especial y Rosario no ha tardado tampoco en pulsar el botón, algo a lo que Melendi ha reaccionado con la mano diciendo que no.

Rosario y Melendi han empleado sus mejores armas para quedarse con el talent: “A mí también me ha gustado, tengo un equipo que me faltan voces como tú”, decía Rosario.

Melendi ha dado su mejor discurso y se lo ha puesto muy fácil a su amiga: “A mí Marc me ha emocionado, tiene cosas que no he visto hasta ahora”, ha señalado, antes de pulsar el botón para superbloquear a Rosario.

Marc no ha podido elegir, pero sin duda ha llegado al corazón de Melendi que ha usado todas sus armas para tenerle en su equipo.