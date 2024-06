“¿Lo estáis lavando?”: el comentario de Lola sobre la ropa de Mau y Ricky que les saca los colores

Mau y Ricky se lo están pasando en grande en La Voz Kids. Los cantantes han venido a asesoras a Melendi en sus decisiones con los talents y están siendo un pilar fundamental para el equipo del asturiano.

Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido en el programa… ¡su ropa! Aunque todos los coaches han lucido diferentes looks a lo largo de las galas, Mau y Ricky se han quedado en sus curiosos trajes. “En la maleta no entró más”, ha asegurado Ricky, ya que ambos vienen desde Venezuela.

“Pero, ¿lo estáis lavando?”, le ha preguntado Lola Índigo, poniendo a los asesores en un aprieto. ¡No te pierdas la respuesta de Mau y Ricky en el video de arriba!