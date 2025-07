David Calvo se une a Lucía e Iker como semifinalistas del equipo Lola Índigo en La Voz Kids

Tras una noche cargada de emociones, llegó el momento más esperado: conocer quién sería el último semifinalista del equipo de Lola Índigo en La Voz Kids. Con los tres talents en la Zona de Peligro, Carolina, David Sarnago y David Calvo, la tensión era máxima. Todos brillaron con sus actuaciones, pero solo uno podía continuar en la competición.

Y fue el público del plató quien tuvo la última palabra. Con sus votos, el elegido fue David Calvo, cuya interpretación de ‘20 de enero’ de La Oreja de Van Gogh dejó al plató en silencio y conmovió profundamente a su coach, que no dudó en decir: “Lo que él transmite no me ha pasado nunca”.

La elección fue una sorpresa, pero también una alegría inmensa en especial para David, que recibió la noticia entre lágrimas y emoción contenida.

Con esta decisión, David Calvo se une a los otros dos semifinalistas del equipo Lola: Lucía Pascual, elegida directamente por su coach e Iker, el talent que Lola robó al equipo de Bisbal.

Así, el equipo de Lola Índigo ya tiene a sus tres semifinalistas confirmados, listos para darlo todo en la Gran Semifinal de La Voz Kids.