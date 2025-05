“Me encantó conocerla”: Edurne recuerda su encuentro con la Reina Letizia en el reto más especial de La Voz Kids

Edurne, en su primer año como coach de La Voz Kids, se ha atrevido con uno de los retos más divertidos: adivinar qué famoso se esconde tras una serie de fotos que hemos encontrado en su Instagram. ¿La dificultad? Que esos famosos están siluetados por lo que Edurne tendrá que decirnos no solo con qué famoso sale en la foto si no contarnos cómo fue ese momento.

Y entre risas, recuerdos y sorpresas, nos ha regalado un momentazo lleno de naturalidad y anécdotas únicas.

Durante el juego, Edurne se encontró con siluetas de artistas que no ha tardado en adivinar. Amigos como Andrés Suárez: “Esta foto es con mi querido Andrés Suárez y estábamos grabando el vídeo de un tema que tenemos juntos”, contó con una sonrisa.

Al ver otra imagen silueteada, supo enseguida de quién se trataba: “Aquí estábamos en unos Premios y a última hora me dijeron que lo iba a dar con Melendi… ¡y no me pudo hacer más ilusión!”.

Pero lo más sorprendente fue ver a Edurne con la Reina Leticia: “Este día fue increíble, me preguntó por mi música... me gustó mucho conocer a la Reina Letizia”, comentó con nostalgia. ¡Descubre todas sus respuestas en el vídeo de arriba!