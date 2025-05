Las cinco actuaciones mas virales de La Voz Kids hasta el momento

Este año La Voz Kids nos tiene enganchadísimos desde el primer programa. Y no solo por los coaches, sino por los pequeños talents que lo están dando todo en el escenario.

Cada semana nos dejan con la piel de gallina… y claro, algunas actuaciones se han hecho virales por lo mucho que han emocionado y acumulan miles de visualizaciones en YouTube. ¡Aquí te dejamos las cinco más impactantes!

Lucas Paulano

Con tan solo 8 años, Lucas subió al escenario y dejó al jurado alucinando. Tanto, que hubo doble Superbloqueo. Imagínate lo increible que fue su actuación. Pequeño, pero con una seguridad brutal. ¡Un show!

Miguel Ramírez

Miguelnos dejó a todos con la lagrimilla con su versión al piano. Le dijeron que parecía un mini Pablo López… y la verdad, razón no les falta. Qué forma de transmitir. Uno de los momentos más bonitos de esta edición.

Cristian Valladolid

Aunque los coaches no se giraron, Cristian se ha convertido en uno de los más virales del programa. Su actuación se ha visto una barbaridad en YouTube, y no me extraña: cantó con el alma. A veces, no hace falta ganar para dejar huella.

Daniela González

Danielaestaba terminando y parecía que nadie iba a girarse… hasta que Edurne lo hizo en el último segundo. Fue súper emocionante. A veces basta una corazonada para descubrir a una gran artista.

Thais Ceacero

Thaises la más peque de esta edición, y aun así… nos rompió por dentro. Cantó con una dulzura increíble y dejó a todos en silencio. Otro giro de Edurne en el último segundo. De esos momentos que se quedan contigo.

Estas voces han dejado huella en La Voz Kids 2025 y en quienes seguimos el programa semana a semana. ¿Cuál ha sido tu favorita?