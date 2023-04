Álvaro derrocha elegancia cantando ‘The way you look tonight’ en las Audiciones a ciegas

Álvaro Tadeo llega desde Tenerife con raíces cubanas dispuesto a sorprender a los coaches en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’.

El joven talent ha cantado ‘The way you look tonight’ de Frank Sinatra con una versión y una elegancia que ha conquistado a tres de los cuatro coaches.

En concreto, Rosario, Aitana y Yatra han pulsado el botón, aunque este último se ha quedado con las ganas ya que ha sido bloqueado por Rosario.

Álvaro ha bromeado diciendo que se iría con Yatra, pero que no puede porque está bloqueado. Finalmente, Álvaro ha elegido a Aitana y se ha ido a su equipo… ¡Bienvenido a ‘La Voz Kids’!

Eso sí, a pesar haber escogido a Aitana, el talent ha querido cantar con Rosario una canción muy especial para ella y protagonizar uno de los momentazos de la noche.