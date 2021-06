¡Toda una experta! Laura Moure desvela una cualidad oculta tras un panel final sin opciones

Miriam ha tenido que averiguar tres de costura en el panel final, pero al no saber de esta práctica y al no estar muy descubiertas las palabras, ha sido muy difícil verlas. La concursante se ha quedado sin tiempo y no ha sacado ninguna.

Cuando han descubierto las respuestas, Jorge Fernández ha decidido que esta vez sea Laura Moure la que explique las técnicas ya que es una artista en esto de la costura. Pero su compañera se ha quitado los elogios al decir que son técnicas “muy básicas”.

¡No te pierdas sus explicaciones en el video!

Al comienzo del programa, Miriam ha compartido uno de los secretos mejor guardados de la humanidad: el de la longevidad. Y es que la abuela de esta concursante tiene nada más ni nada menos que… ¡103 años! ¿Cuál será su secreto? ¡Descúbrelo en el video!