¡Qué despiste! Un fallo evitable hace que Elena pierda 700 euros de un plumazo

Todo estaba yendo sobre ruedas para Elena, prácticamente se sabía el panel y había acumulado una gran cantidad de dinero: la jugada hasta entonces era perfecta. Sin embargo, de la emoción y los nervios ha tirado de la ruleta mirando al panel y ha caído en la quiebra.

Jorge Fernández antes de preguntar ya sabía lo que había pasado: “Yo sé por qué has caído en la quiebra, has tirado mirando al panel, te he visto”. Un fallo catastrófico con el que ha perdido 700 euros.

Además, en este programa hemos visto cómo nadie debe darse por vencido por muy pocas posibilidades que parezca tener. ¡Así le ha devuelto la ilusión a Rosa tras vez su gozo en un pozo!

