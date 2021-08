A Nuria le llega la inspiración en el mejor momento: ¡Resuelve el panel final!

No ha sido un programa nada fácil para Nuria: mala suerte con las tiradas, no ver consonantes para resolver los paneles... Una serie de catástrofes que, por suerte para ella, no le han impedido acabar llegando a la final... ¡y ganar!

Ese nerviosismo y esos problemas para resolver han desaparecido de un plumazo en el momento más importante de ‘La ruleta de suerte’.

¡No te pierdas qué premio se ha llevado!

El pase a la final ha estado de lo más igualado en parte por los regalazos que la propia Nuria le hizo a Rubén en otro panel. Al caer en el 'Se lo doy', le dio varios gajos clave. ¡Y encima falló con la última consonante!