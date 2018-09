MEJORES MOMENTOS | 12 DE SEPTIEMBRE

Una de las concursantes de 'La ruleta de la suerte' consigue caer en la segunda parte del gran premio. Anteriormente había conseguido el "me lo quedo". Le da mucha pena robarle la magnífica cámara a su compañero, pero así es el juego. "Compartimos la cámara, no te preocupes", intenta consolarle tras arrebatarle todo lo que tenía. Jorge Fernández se lo había advertido al concursante, pero no hizo caso. ¡No te pierdas este momento en el siguiente vídeo!