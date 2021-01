El arrepentimiento de una concursante por no haber escuchado con atención de Jorge Fernández

Bea estaba muy concentrada tratando de resolver el panel de la letra oculta que se ha olvidado de algo muy importante: escuchar a Jorge Fernández.

El presentador no ha dejado de recordarle que se trataba de ese panel y que todavía la letra oculta no había salido. La concursante no ha podido evitar reconocer su error y arrepentirse de no haber prestado atención a las palabras del presentador.

¡Así ha sido ese momento!

