Una concursante deja sin palabras a Jorge Fernández: “¿Lo tenías escrito en algún lado?”

Marta ha sido la primera concursante el comenzar a presentarse tras haber logrado descubrir el mensaje que buscábamos en el panel.

Para sorpresa de Jorge Fernández, la concursante cogió carrerilla y se presentó de una forma algo poco habitual en el concurso.

Nuestro presentador se quedó alucinado y le preguntó si lo tenía todo escrito en algún lado y él no se había dado cuenta. ¡Qué bien lo hizo!

Marta, logró entristecer a Jorge Fernández por no escuchar lo que le estaba diciendo durante uno de los paneles. “Otra más que no me escucha”, comentaba el presentador. ¡Así fue ese momento!

Adelántate a la emisión del próximo programa en ATRESplayer PREMIUM.