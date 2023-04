Uno de los mayores debates en la historia de ‘La ruleta de la suerte’: “Quien hace eso, no es amigo”

Laura ha resuelto un panel muy de alguien aguafiestas, al que cuando le cuentas que tienes pareja, te contesta diciendo: “A ver cuánto te dura”. La concursante resolvía el panel por 112 euros y, tras ello, todos comentaban lo que les parecía que un amigo te dijera una frase como la que se ha resuelto en el panel.

“Esto no se hace, vaya amigo”, comentaba indignado Jorge Fernández tras desvelarse la frase del amigo aguafiestas. Había opiniones diversas, ya que otros como la propia Laura eran de la idea de que, si tu amigo te dice esto, es porque sabe algo: “Por algo se lo dirán, si no, no te dicen esto”. Mientras que los otros concursantes eran de la opinión de que alguien que te dice eso, no es amigo: “Te deja hecho polvo”.

Sembrado el debate en el plató, el presentador realizaba el recuento de dinero de Laura y desvela que ya tiene conseguidos 917 euros, siendo ella la primera en el ranking del día.