El trabalenguas de Jorge Fernández: “No me he enterado de nada”

¿Sabes de dónde proviene la expresión ‘ir a toda pastilla’? Hoy en La ruleta de la suerte, esta expresión ha protagonizado uno de los paneles.

Una vez resuelto dicho panel, Jorge Fernández ha procedido a explicar el origen de esta expresión tan usada actualmente. Y lo que parecía fácil, ha terminado siendo más parecido a un trabalenguas.

“No me he enterado de nada y lo he leído yo mismo”, afirma Jorge Fernández tras leer el de dónde procede esta expresión.