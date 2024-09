¿Toño confundido? Las palabras de Jorge Fernández que hacen dudar a nuestro concursante

Nuestro concursante y Jorge Fernández han vivido un momento muy divertido en el programa de hoy. Todo ha comenzado cuando en el último panel Toño ha decidido usar el ‘Empiezo yo’.

Jorge ha leído la pista del panel que ha sido: “Te he preparado un sándwich” a lo que ha añadido: “Entre que te he dicho antes la pista de bésame y ahora que te he preparado un sándwich, te vas a ir de aquí bien eh” mientras se reía, a lo que Toño ha contestado: “Me voy a ir con una idea equivocada”.

Todo ha quedado entre risas dándonos un momento muy divertido que quedará para el recuerdo. A demás nuestro concursante ha sabido jugar muy bien sus cartas: ha resuelto el panel con 925 euros en su marcador y ha conseguido llegar a la gran final ¡Mucha suerte!