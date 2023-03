Silvia, todo un ejemplo de superación tras perder una pierna: “El deporte es importante para mi salud”

“Ningún día es un día cualquiera”, ese es el lema con el que la concursante Silvia llegaba al programa queriendo dar visibilidad a la condición física que sufre: está amputada de una pierna. A pesar de ello, sus ganas y su fuerza no ha impedido que acuda a jugar en la ruleta en su búsqueda por una buena cantidad de dinero: “Si me veis moverme mucho, me estoy recolocando la prótesis”.

Silvia es una profesional en el mundo deportivo. Ha participado en importantes competiciones hasta hace un año y medio que se retiró de la alta competición tras formar parte de la selección española de piragüismo, más concretamente en la modalidad de paracanoe donde ha llegado a competir a nivel internacional: “quiero dar visibilidad a esta modalidad, animo a las personas con diversidad funcional a que se atrevan a probarlo”.

Además, ha participado en la competición de paraolímpicos de 2015 y también en la clasificación para los juegos olímpicos de Tokio, de los cuales cuenta que finalmente no pudo clasificarse. ¡Sin duda un gran ejemplo de superación!