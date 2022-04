¡Qué buen karma! La “divina providencia” consigue que Luis se ponga el primero con 1.925 euros en su marcador

Con el panel casi completo, Luis no tenía ninguna esperanza de que llegara su turno. Lo que nadie se esperaba es que sus compañeros no iban a conseguir resolverlo. Joseba, con la miel en los labios, ha fallado y ha perdido el turno. ¡Ha sido peor que un jarro de agua fría! Gema ha conseguido hacer un par de buenas tiradas, pero no era capaz de ver la solución.

Aunque hubiera podido utilizar el comodín, la concursante ha decidido perder su turno. Luis no podía creérselo y los nervios le han invadido justo antes de resolver. Pero la “divina providencia” le ha ayudado y ha podido sumar 700 euros a su marcador, colocándose en primer lugar con 1.925 euros. “¡El karma te lo ha devuelto!”, ha exclamado Jorge Fernández.

¡Revive este momentazo en el vídeo!