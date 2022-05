Paula monopoliza ‘La ruleta de la suerte’ para jugar la Gran Final: “Has empezado tú y has terminado tú”

Pese a no estar realizando muy buenas tiradas, Diego era el favorito para jugar la Gran Final debido a que era quien más riesgos estaba tomando. De hecho, tras el último panel, parecía tener muchas posibilidades de ganar.

Paula no estaba por la labor de permitírselo y gracias a que ha sido ella la encargada de comenzar este panel con bote, ha dado la vuelta a los marcadores. “Has empezado tú y has terminado tú”, le ha dicho Jorge Fernández bromeando con la situación de que no hayan intervenido ni Diego ni Mónica.

¿Quieres saber cómo ha conseguido remontar en el último momento? ¡No te pierdas este vídeo!