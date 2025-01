Mario pierde el turno tras 3 oportunidades y no logra resolver el panel

Mario ha estado a puntito de caer en la casilla de “pierde turno”, pero ¡vaya suerte!, la ha esquivado por poquito y ha conseguido dar la letra antes de que la flecha de la ruleta pasara al otro lado.

No ha tenido la misma suerte en la próxima tirada porque esta vez sí que ha caído en el “pierde turno” en busca de la palabra que le faltaba. Decidido a no dejar pasar esos 625 euros que había acumulado y el dinero que se iba a llevar si adivinaba el panel, ha decidido usar el comodín. Pero quizás no ha sido la mejor decisión porque, aunque lo ha intentado, no ha sabido adivinar una de las letras que escondía el panel y ha perdido el turno definitivamente.

En su lugar, su compañera Yula ha sido quien ha conseguido adivinar el panel y se ha llevado 100 euritos. ¡Por poco Mario!, pero este es solo el principio, veremos como transcurre el resto del programa. No te pierdas el momento de Mario y Yula, ¡dale al play!