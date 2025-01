Laura se lamenta por haber tirado una vez más: “¡Qué he hecho!”

A pesar de que Laura no estaba muy segura de sí volver a tirar o no porque se sabía la respuesta al panel, Jorge Fernández y su compañera le han animado a arriesgarse. “Tengo una muy mala tirada”, ha comentado la concursante. Aunque tenía una casilla de 1.000 euros cerca, entre medias estaban otras no tan buenas como “la quiebra” o “pierdes el turno”.

La concursante finalmente se ha lanzo a tirar diciendo: “He venido a jugar”. Aunque podría haber sido peor, ha caído en la casilla de 0 euros. Quizás era una señal del destino para resolver, pero Laura no le ha hecho mucho caso y ha querido ir hasta el final y tirar una vez más. No tenía una mala tirada excepto el “se lo doy”, pero por miedo a caer en esa casilla, la concursante ha decidido tirar un poco más flojo y ha perdido el turno.

“¡Qué he hecho!”, ha exclamado con frustración. A pesar de que sabía la respuesta al panel, la concursante ha perdido su oportunidad de resolverlo y se la ha dado a Sonia, a la que le ha pedido un comodín para ver si “colaba”, pero no lo ha conseguido.

¡Qué morro le ha echado! Aunque la concursante era joven, ha conseguido hacer muy buen concurso y con una sonrisa de oreja a oreja a pesar de las circunstancias. ¡Revive el momento!