Judith consigue hacer un concursazo de principio a fin resolviendo el último panel en 3 segundos: “¡Vaya día!”

¡Judith se ha coronado como la finalista del día! La pista del último panel era Libro y autor y la concursante ha escogido las consonantes “N”, “C” y “L” y la “E” como vocal.

Aunque la “C” no estaba, Judith ha logrado resolver en 3 segundos. ¡No ha podido evitar llevarse las manos a la cabeza! La concursante nunca hubiera imaginado que iba a llegar hasta tan lejos: ¡No me lo creo!”, no paraba de decir.

A pesar de que no conocía el libro “Razón de amor” de Pedro Salinas que se estudia en bachillerato con la generación del 27, ¡ha vuelto a brillar una vez más con una jugada espectacular!

Después bordarlo durante todo el concurso, Judith ha conseguido sumar otros 3.00’0 euros a sus 3.400 euros. Por lo que se va con 6.400 eurazos en el bolsillo: ¡Vaya día!”, gritaba emocionada.

¡Qué pasada! Judith no solo nos ha conquistado con su juego, sino también con su sonrisa. ¡Revive este último panel!