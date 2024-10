Jorge Fernández incita a Amaiur a conseguir el bote: “Soy una cobarde, voy a resolver”

¡Se repite la historia! Amaiur quiere resolver el panel pero todavía no consigue ver una palabra: “Me falta una y creo que es muy fácil”. Nuestra concursante ha tenido muy mala suerte, muy cerca del bote ha caído en un Pierde turno.

Gracias a que su compañera todavía no había usado el Me lo quedo, Amaiur tenía un comodín que no había utilizado y ha podido seguir jugando. En la siguiente tirada, la gallega ha conseguido la segunda parte del gran premio: un proyector portátil valorado en 900 euros.

A pesar de las insistencias de Jorge Fernández para que la concursante intente luchar por el bote, Amaiur ha decidido no arriesgarse y resolver para asegurar su pase a la gran final: “Soy una cobarde, voy a resolver” ¿Habrá acertado el panel? ¡Descúbrelo!