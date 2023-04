Jorge Fernández, tras la anécdota de David: “¿No se te ha pasado por la cabeza tirar la puerta?”

Arrancan las presentaciones de los concursantes y David ha desvelado una anécdota que a Jorge Fernández le ha llamado mucho la atención al descubrirla.

Al parecer, el rival del atril azul viajaba esta mañana dirección al plató desde Valencia y ha vivido unos angustiosos 20 minutos encerrado en el baño del tren: “A falta de media hora a Madrid, me he quedado encerrado, aporreaba la puerta, pero nadie me abría”.

Tras la explicación, Jorge Fernández ha protagonizado un gracioso momento preguntándole al concursante que porque no se le ocurrió en ese momento tirar la puerta debajo de un golpe. Laura Moure entre risas por el comentario, destacaba que Jorge es una persona “muy vasca” debido a su inmediata reacción al momento, “Antes de volverme a Valencia sin jugar, yo tiro la puerta abajo, lo primero es lo primero” se justificaba el presentador. ¡No te lo pierdas!