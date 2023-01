¡Increíble! Un golpe de suerte para Carlos hace que acabe ganando este suculento premio

En el panel de la letra oculta… ¡Carlos ha tenido un gran golpe de suerte! Jorge Fernández ya se esperaba lo peor pero la ruleta seguía girando y finalmente Carlos ha podido superar la casilla del ‘Se lo doy’ y se ha salvado por los pelos al frenarse la jugada en ¡el ‘Premio’!

Al jugador del atril rojo no se le acaba la buena racha… justamente levanta el premio al decir una consonante del panel… y esta no es cualquiera si no que… ¡Carlos ha acertado también con la letra oculta!

La increíble jugada del concursante se llevaba un enorme aplauso del público, pero… ¿conseguirá acertar el panel y guardar todo lo conseguido? Dale play al vídeo y no te lo pierdas.