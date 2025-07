La idea diabólica de Jorge Fernández para aumentar la tensión en La ruleta de la suerte: “Estaría muy bien y muy mal”

Sara ha tardado en lograr una buena tirada, pero por fin ha conseguido 75 euros y el Me lo quedo. Pendiente del marcador de Edgar, que a estas alturas ya tenía más de 3.000 euros acumulados, la joven se lo preguntó a Jorge Fernández: “¿Le puedo quitar todo lo que lleva anterior también?”

El presentador rápidamente le dijo que no, entre risas. Sin embargo, unos segundos después ha vuelto al tema. “Se me acaba de ocurrir una idea... ¿y si hacemos un gajo donde sea el Me lo quedo, pero con todo el marcador anterior?”, le dijo con una sonrisa traviesa.

La idea ha desatado risas y exclamaciones entre los concursantes y el público. “Estaría muy bien y muy mal”, ha contestado Dani. ¿Lo estaría hablando en serio Jorge Fernández? ¡Descúbrelo en el vídeo!