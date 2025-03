“Lo has hecho todo perfecto, no hay ningún pero”: Fer se lleva un pastizal y se corona como finalista

Desde el principio del programa, Fer ha demostrado ser un experto en La ruleta de la suerte, y como era de esperar, se ha convertido en finalista con 4.100 euros en su marcador.

El panel final ha sido de libro y autor, y Fer ha elegido la “L”, la “D” y la “M” como consonantes, junto con la “A” como vocal. No ha necesitado ni cinco segundos para resolverlo: “Los alemanes” de Sergio del Molino. Con esta respuesta impecable, ha sumado 3.500 euros más a su marcador, acumulando 7.600 euros en total.

La única espinita que le ha quedado ha sido un Pierde turno en la fase final, que le ha impedido llevarse el bote. Sin embargo, su concurso ha sido brillante, y Jorge Fernández no ha dudado en reconocerlo: “Lo has hecho todo perfecto, no hay ningún pero”. ¡No te pierdas la gran victoria de Fer!