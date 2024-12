“¡El Grinch también es navideño!”: Las hermanas le roban a Iker y Maricruz sus gajos favoritos

Rita y Jimena no se lo han pensado dos veces. Las hermanas han venido a jugar y lo han demostrado desde el primer momento. Ambas han conseguido caer en el gajo de Me lo quedo y no han tardado en usarlo.

En un principio han dudado, pero al ver los gajos de sus compañeros lo han tenido claro. Jorge Fernández les ha dicho: “Estando en navidad no es bonito pero bueno”, a lo que Rita ha contestado: “Bueno también esta el Grinch, que también es navideño”.

Las concursantes han decidido quedarse con los gajos de Iker y Maricruz: el Empiezo yo y el Supercomodín. El karma les ha llegado a las pocas tiradas cayendo en la Quiebra… ¡menos mal que tenían el gajo del duende para no perder su caja mágica!

¿Volverán a recuperar el turno para resolver? ¡Dale al play y descubre como termina el panel!