La estrategia de Laura Moure para “animar” sus fotos en las redes sociales

‘Dos tipos de personas: Las que se etiquetan en las fotos y las que no lo hacen’, así ha sido la respuesta que escondía este panel y que ha hecho que los asistentes piensen sobre cómo son sus comportamientos cuando publican sus fotos en redes sociales.

Jorge Fernández no se mostraba de acuerdo con esta afirmación y confesaba que etiquetarse en tu propia foto es algo que “no queda bien”. Además, los concursantes interactuaban y decían que no solo hay gente que etiqueta o no, sino que también hay quienes se dan ‘like’ a sus propias fotos.

Laura Moure al escuchar esto ha contestado que ella sí que ha hecho eso alguna vez que ha publicado una imagen: “Si la acabas de colgar y no pone nada… pues para animar”. Y tú, ¿qué tipo de persona eres?