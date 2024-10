“Se me ha encendido la neurona que me queda”: Marta resuelve el panel… ¡por los pelos!

Marta no ha comenzado con buen pie este programa de La ruleta de la suerte. En las primeras tiradas, nuestra concursante ha caído en la quiebra. ¡Una pena! Para que su compañero no tuviera la posibilidad de arrebatarle el comodín con el gajo de Me lo quedo, ha decidido usarlo.

Empezando de nuevo y con cero euros en su marcador, Marta no ha perdido la esperanza. Ha girado la ruleta y… ¡ha caído en el gajo Exprés! Ahí es donde han venido las dudas.

Marta pensaba que una de las palabras del panel era ‘voltea’. Menos mal que nuestra concursante ha dicho la letra V antes que nada y se ha percatado de que una de las palabras no era la que tenía en mente.

Gracias a eso, Marta ha podido resolver el panel con éxito. “Se me ha encendido la neurona que me queda”, ha bromeado con Jorge Fernández. Nuestra concursante ya tiene asegurados para su viaje familiar 550 euros. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!