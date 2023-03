¡Un don maravilloso! El nuevo ‘idioma’ de Manolo que solo es capaz de entender su hija

Ana y Manolo llegan desde Cádiz al programa de ‘La Ruleta de la Suerte’ para celebrar juntos el Día del Padre, ambos son como mejores amigos, su complicidad y el fuerte vínculo entre ellos les caracteriza. Jorge Fernández no daba crédito con uno de los datos que ambos proponían en su presentación: al parecer, Manolo es capaz de hablar al revés y su hija Ana es la única que puede entender a la perfección todo lo que dice.

El presentador le ha pedido si podía demostrar este don diciendo alguna frase para ponerse a prueba y ver si, quizás, él podía entenderlo. Las caras de sorpresa y risas se marcaban en el plató… ¡nadie había sido capaz de descifrar lo que acababa de decir!

Hasta Jorge ponía en duda si de verdad era capaz de hablar así o si se lo había traído preparado de casa. Manolo respondía que no, e inmediatamente soltaba otra de sus frases al revés, un momento que no tiene desperdicio alguno. ¡Dale al play y no te lo pierdas!