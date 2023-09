El chiste con el que Eva se consuela tras haber perdido 6.000 euros en el panel final

Con más de 5.000 euros en su marcador, Eva ha conseguido llegar al panel final. La extremeña no ha dado opción a sus rivales en la mayoría de los paneles y con su simpatía ha arrancado más de una carcajada en el público.

La pista del último panel era ‘tres del campanario’, pero Eva no ha escogido bien ni las consonantes ni la vocal y no ha podido adivinar las tres palabras que se escondían en el panel. Al ver que una de ellas era ‘badajo’, la concursante no ha dudado en bromear sobre su lugar de procedencia: “Badajó”, ha dicho entre risas.

Jorge Fernández le ha confesado a Eva que, justo antes de empezar el programa, había comentado con Laura Moure la posibilidad de hacer esa broma. Finalmente, Eva ha perdido los 6.000 euros que había en el sobre, pero, sin duda, se lleva una gran experiencia. ¡Y 5.000 euros, que no están nada mal!