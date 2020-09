Receta de relámpagos rellenos de crema, de Eva Arguiñano

Ingredientes, para 4 personas

Para la masa de los relámpagos:

75 g de harina

3 huevos

125 ml de agua

50 g de mantequilla

una piza de sal

Para la crema:

1 huevo

3 yemas

½ l de leche

1 vaina de vainilla

30-35 g de harina de maíz refinada

75 g de azúcar

Para el caramelo:

100 g de azúcar

Gotas de zumo de limón

Gotas de agua

Elaboración

Para hacer la crema pastelera, pon 400 ml de leche a calentar en una cazuela. Agrega la vaina de vainilla (abierta a lo largo) y caliéntala a fuego suave durante 5-6 minutos. Mezcla en un bol grande la harina de maíz refinada y el azúcar. Vierte el resto de la leche fría y disuelve todo bien. Agrega las 3 yemas y el huevo entero y mezcla bien. Añade la leche aromatizada al bol y mezcla con la varilla. Retira la vaina de vainilla y pasa todo a la cazuela. Cocina los ingredientes a fuego medio, sin dejar de remover, hasta que espese. Retírala a un bol, cúbrela a piel (de manera que el film esté en contacto la crema) para que no le salsa costra. Deja que se enfríe e introdúcela en una manga pastelera.

Para hacer la masa de los relámpagos, pon una cazuela al fuego con el agua (125 ml), la mantequilla y una pizca de sal. Cuando empiece a hervir y se funda la mantequilla, agrega la harina de golpe y remueve los ingredientes con una cuchara de madera hasta conseguir una bola homogénea.

Retira la cazuela del fuego, incorpora los huevos de 1 en uno sin dejar de remover. Es importante no agregar el siguiente huevo hasta que el anterior no quede perfectamente integrado. Deja que se temple e introduce la masa en una manga pastelera. Cubre 1 bandeja de horno con papel de horno. Extiende pequeñas porciones alargadas de masa sobre la bandeja de manera que no se toquen entre sí. Introduce la bandeja en el horno y hornéala a 200º durante 20 minutos. Saca la bandeja de horno, retira los relámpagos y deja que se enfríen. Rellénalos con la crema pastelera.

Calienta el azúcar en una sartén, agrega unas gotas de zumo de limón y unas gotas de agua. Cuando se funda el azúcar y coja un poco de color, unta la parte superior de los relámpagos con un poco de caramelo y sirve.