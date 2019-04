LA ESTRELLA INTERNACIONAL RESPONDE EN LAS REDES SOCIALES

Ellen DeGeneres se quedó fascinada con las primeras imágenes de 'Juego de juegos' y no puedo contener la risa al mostrarlas en 'The Ellen Show', su programa de la NBC. Ahora, a pocas hora de su estreno en Antena 3, la estrella norteamericana ha enviado un hilarante mensaje a la presentadora Silvia Abril: "No sé mucho de español, pero ¿por qué le han cambiado el nombre a 'Huevo de huevos?". Esta noche, a las 22:00 horas, estreno en Antena 3 de 'Juego de juegos', un programa a lo grande con los concursantes más divertidos.