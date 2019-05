PRUEBAS | PROGRAMA 12

'Las malasmadres' vienen a 'Juego de juegos' dispuestas a darlo todo, pero no han conseguido acertar ni una sola palabra. Silvia Abril no sabía dónde meterse al escuchar las originales y graciosas frases que se estaban comunicando. Pero no han sido las únicas en fallar, 'Los pelurroqueros' parecían que iban a la perfección, pero al ecuador de la fila se ha roto por completo