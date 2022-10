Rosario Flores, sobre el anonimato de sus hijos: “Los he escondido mucho para que sean libres"

Rosario Flores habla de su hija Lola nacida de su relación con el artista argentino Carlos Orellana. La artista cuenta que su hija se dedica al mundo del cine y que le encanta, “podría ser la primera estrella porque tiene una cara muy bonita” asegura la orgullosa madre a Joaquín Sánchez.

“Si mis hijos quieren ser artistas, que lo hagan por sus propios medios”

“La he escondido mucho” confiesa Rosario en ‘Joaquín, el novato’. La cantante ha buscado siempre el anonimato de sus hijos para que sean libres, recordando todo lo que ha sufrido ella en su infancia al ser hija de dos personas muy famosas en nuestro país.

Sobre su hijo Pedro Antonio, fruto de su relación con su actual marido, Pedro Lazaga, asegura que tiene quince años y que en principio quiso ser futbolista y ahora está con la percusión. “ese tiene buen oído, le gusta la música” afirma Rosario Flores.

A la hora de hablar de su fama, la cantante afirma que sus hijos la llevan muy bien, “ahora la llevan estupendamente porque no los conoce nadie, ser popular no es tan fácil”.

Rosario Flores relata lo que le pasa en ocasiones cuando le piden una foto y está jugando con su hijo. “Yo no lo hago, pero luego me siento mal” afirma la cantante, que entiende que la gente se pueda disgustar cuando le dice que no. Rosario Flores pide a sus seguidores que entiendan las situaciones en las que está en familia y no quiere romper ese momento por hacerse una foto.