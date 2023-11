El curioso apellido de Leo Harlem que le ha predestinado a dedicarse al humor

Leonardo González Feliz, ese es el nombre completo del leonés. “Estabas predestinado a hacer feliz a la gente”, le ha dicho Joaquín ante la belleza de su apellido.

Una afirmación que Leo Harlem corrobora, “siempre he estado predestinado al humor, me ha gustado usarlo desde pequeño”, ha asegurado el monologuista.

El invitado de Joaquín, el novato ha recordado su infancia, “mi madre siempre me dijo que acabaría de artista porque no me gustaba madrugar”, ha dicho Harlem. Una bonita historia en la que recuerda como su madre le hacía un justificante para que llegara tarde al colegio en algunas ocasiones.

El humor le vine de familia, Leo Harlem ha afirmado que en el colegio ya era el graciosito y el que se sentaba detrás en las excusiones en el colegio. Descubre las anécdotas más bonitas de la infancia de monologuista en Joaquín, el novato.