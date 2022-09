MOMENTOS PROGRAMA 1 – INTERCAMBIO 1

Nieves, desesperada: “Nos falta casi todo, ya no puedo más”

Nieves y David reflejan que no hay apenas comunicación entre ellos. Nieves quiere cenar con David para, al menos, compartir algo de tiempo juntos pero este no cuenta con ella para cenar. Nieves rompe a llorar, dolida porque cree que su relación no tiene ninguna solución.