Tezanos, después de predecir el resultado electoral: "Me costaba creer un derrumbe tan rápido del PP"

En el caso del PP reconoce Tezanos que cuando vio los datos le costaba trabajo creer "ese derrumbe tan rápido", pero finalmente lo interpreta en la "volatilidad política". "Cada vez hay más personas que no son fieles a un partido siempre", señala.

Su barómetro predijo que Vox tendría entre 29 y 37 diputados, cuando finalmente tiene 24. Cree que a Vox le han votado personas que nunca votaban: "Los tardofranquistas que decían la democracia no vale, las mujeres en el fogón... esos han votado", señala.

Ciudadanos subió 6 escaños más de lo que el CIS pronosticó. Matiza Tezanos que la encuesta se hizo mes y medio antes de las elecciones y considera que tiene validez en el momento que se hace ya que "desconocía cómo iba a influir la campaña un mes y pico después".

Sobre la recuperación de Unidas Podemos, al que le adjudicó entre 33 y 41 escaños y finalmente 42, cree que incluyó mucho la actitud moderada que adoptó Iglesias en los debates. Entiende que se le Critique desde el mundo de la política, "pero que se utilicen argumentos de ciencia por parte de profesionales que no son científicos" le parece muy duro. Subraya que las orientaciones políticas no influyen en su ejercicio profesional. "He hecho los estudios con objetividad y cuando han ido mal las cosas al PSOE lo ha dicho", señala.

Cree que en España hay una mayoría de centro izquierda y considera que estas elecciones van a influir en las autonómicas y europeas en las que "quizá pueda haber más sentido de voto útil".