El secretario de Estado para la UE: "Si May quiere más tiempo es porque propone algo que cambie la situación"

La primera ministra británica, Theresa May, tiene que presentar un 'plan B' el próximo lunes a pesar de no estar dispuesta a rectificar tras superar la moción de confianza en el Parlamento.

May sigue en contra de la celebración de un segundo referéndum sobre el 'brexit' y tampoco se plantea la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo.

Es por ello que "hasta el lunes la pelota está en el tejado de Reino Unido", considera el secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano, en 'Un Café con Susanna'.

"La primera ministra tiene que mover alguna de sus líneas rojas, porque si no, no hay posibilidad de diálogo o negociación", indica Aguiriano, que considera que "el gran problema es que no hay ninguna mayoría parlamentaria en Reino Unido para ninguna propuesta clara" y cree que "lo que hay es un conglomerado de opiniones".

Respecto a las intenciones de Theresa May, el secretario de Estado para la Unión Europea cree que la primera ministra va a intentar proponer un movimiento importante hacia algún tipo de unión aduanera aunque duda de que tenga mayoría para que salga adelante.

Respecto a si la Unión Europea podría darle más tiempo a Theresa May y alargar el plazo de salida del Reino Unido, Aguiriano cree que "tiempo ha tenido" y considera que "si quiere más tiempo es porque propone algo que cambie la situación y que realmente necesite tiempo".

Preguntado sobre la situación de las empresas españolas en Reino Unido, Aguiriano explica que ya se está organizando el transporte de mercancías para reforzar el transporte marítimo y diversificar los puertos de entrada.

Sobre la colonia de británicos que vive en España, el secretario de Estado para la UE indica que en principio el Consejo de Ministros decidirá que se equiparen sus derechos a los ciudadanos de la UE salvo el derecho a participar en las elecciones europeas.

Indica además que tendrán unas especificidades de acceso al sistema de sanidad pública pero subraya que este es un acuerdo bilateral y que los españoles en Reino Unido tendrán las mismas condiciones.