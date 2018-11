Miguel Ángel Ballesteros: "España tiene una oportunidad de oro de jugar un papel relevante en Europa"

'UN CAFÉ CON SUSANNA'

El Director General de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, considera que vivimos un momento convulso "donde los nacionalismos entendidos como formas antisolidarias no contribuyen a al estabilidad y a la paz ni en el mundo ni en Europa". No cree que haya un riesgo real de guerra en el mundo occidental pero reconoce que el tablero mundial es globalizado y cualquier conflicto del entorno puede afectar al resto de países. Sobre la detención de Manuel Murillo, el francotirador que planeaba atentar contra Pedro Sánchez, señala que "afortunadamente se le ha detenido antes de cualquier consecuencia". "Las amenazas hay que tomarlas en serio pero la mayoría no son más que eso", destaca. Asegura que España tiene una oportunidad de oro de jugar un papel relevante en al UE dado el panorama actual.