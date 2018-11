'UN CAFÉ CON SUSANNA'

El periodista Miguel Ángel Aguilar acaba de publicar 'Silla de pista', un libro en el que recoge parte de su trayectoria como uno de los grandes cronistas de los últimos cincuenta años. En su carrera siempre ha seguido al consigna de "estar donde está la gente y no delante de la pantalla de un ordenador". Sobre el panorama político actual considera que PP y Ciudadanos no suman aunque ambos se han comprometido a no pactar con Susana Díaz. Destaca de Pedro Sánchez que le gusta mucho la agenda internacional. "Estar en la Moncloa es un peñazo y sin embargo coges un avión y te presentas en Singapur, La Habana, Lima... Pekín, eso es una maravilla", señala. Para Aguilar "la gratitud con el rey Juan Carlos no caduda". "La gente solo aprecia aquello de lo que ha carecido y yo he carecido de libertad", señala.