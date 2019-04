El padre Ángel: "He pedido una entrevista con Donald Trump para hablarle de la paz en el mundo"

Cree que a los terroristas "hay que quitarles del medio, pero no matarles, y curarles". "En las guarderías, escuelas y convivencias hay que educar diciendo que esto es absurdo. Estamos en buen camino y esto son excepciones que nos tienen que entristecer", asegura. Considera que los clérigos de las mezquitas condena este tipo de atentados y que hoy en día "nadie se atreve desde los púlpitos a aprobar estas cosas".

Sobre el presidente de EEUU, Donald Trump, le insta a seguir el mensaje que le dijo el Papa Francisco: "que sea un instrumento de la paz". El padre Ángel destaca que ha pedido una entrevista en la Casa Blanca para hablarle de la paz en el mundo.

Cree que en el tema de las acogidas "no hemos avanzado nada". "Los políticos se avergüenzan de ser europeos y no poder hacer todo lo que se puede. No es posible que este tema no esté en la agenda política".

Recién cumplidos los 80 años se acaba de publicar el libro 'Padre ángel la humildad y la rebeldía'. Un libro que habla sobre su figura escrito por Lucía López Alonso. La escritora le define como "una una de esas personas que encuentra planetas con vida en cualquier parte".

"No nos enseñaron bien, había que enseñarnos a querer y nos enseñaron a no querer, es una torpeza decir que eres un santo porque no fumas, no bebes, no vas al cine. Santo es el escucha música, disfruta de un libro y de un whisky... nacimos para ser felices no para sufrir fingiendo lo que no somos", asegura el padre Ángel en uno de los fragmentos del libro.

Párroco de la Iglesia de San Antón es partidario de abrir las puertas del templo de par en par para que puedan dormir o tomar un café los pobres. "Parece que en las iglesias solo podían entrar los santos y los beatos. Hay muchas personas que están tan solas que no tienen a quien querer o no tienen quien les quiera. Es una casa de acogida para poder tomar un café o desahogarse", señala.

"No podría casa a una pareja de gays pero sí les bendeciría"

Asegura que no le negaría la comunión ni el bautizo a nadie. "La Iglesia tiene unos cánones que hay que respetar pero también una amplitud de lo que se pueda bendecir siempre. Reconoce que no podría casa a una pareja gay porque para casar se necesita que se cumplan unas normas pero sí les bendeciría.

Ha abierto tres restaurantes dedicados a dar de comer a los pobres. Es una vuelta de tuerca al concepto de comedor social. Se trata de restaurantes donde durante el día se sientan clientes que pagan su cuenta y por la noche se invita a cenar a los sin techo.

Al padre Ángel no le da miedo acercarse a los políticos, independientemente del partido que sean, aunque a veces algunos de ellos salgan mal parados. Sobre la entrada en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, asegura que siente pena del mismo modo que te apenas cuando un amigo sufre una enfermedad.

También se acerca a Pablo Iglesias, líder de Podemos. "Cuando le veo le beso y le abrazo igual que a los demás", sostiene. Votante activo, se considera un hombre "mal hecho políticamente" porque vota más a los amigos que a los partidos.