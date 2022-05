Yolanda Moratilla: "De aquí al invierno es posible que tengamos un corte del gas aunque el que más tiene que perder es Rusia"

El corresponsal de Antena 3 Noticias en Bruselas, Guillermo Pascual, señala que en la Comisión Europea hay preocupación aunque no alarma por la temida guerra del gas que amenaza desde la guerra de Rusia en Ucrania. Han hecho una llamada a la calma diciendo que no estamos ante un problema de suministro en Europa. "Sí preocupa que estos sea el inicio de una guerra del gas en la que los consumidores europeos seamos los que más tenemos que perder", señala Guillermo Pascual.

El gobierno alemán ha dicho que el suministro no peligra pero su ministro de economía pide que se baje el consumo de los particulares. "Si los particulares y la industria bajamos un 10% el consumo se puede evitar una emergencia nacional", ese es el mensaje alemán. El que corta el gas es Ucrania pero culpa a los rusos diciendo que sus soldados tienen el control de los gasoductos. Rusia, por su parte, niega su responsabilidad. En estos más de 70 días de guerra de momento no se había parado el tránsito del gas y es la primera vez que sí ha sucedido, señala Pascual.

"El Gobierno alemán ha dicho que el suministro de gas no peligra pero pide a los particulares que bajen el consumo"

Problemas con una estación de recompresión en suelo ruso

Apunta la profesora de nuevas tecnologías energéticas de la Universidad de Comillas Yolanda Moratilla que una cosa es el petróleo, que Rusia dice que lo tiene vendido con el precio que están dando, pero en el gas somos nosotros los que tenemos que perder. Destaca la profesora que tenemos el problema del corte del tercio con una estación de recompresión que ha tenido un fallo. Para ir por los gasoductos el gas tiene que ir a presión, como siempre hay pérdidas de presión cada 100 o 200 hay que poner una estación de recompresión para que el gas fluya adecuadamente. Esta estación se ha estropeado uno en zona rusa y los ucranianos dicen que como esto está invadido no lo arreglan.

Ahora mismo no habrá problemas de suministro, expone Moratilla, y a corto plazo habrá que usar regasificadores flotantes. Cree que de aquí al invierno es posible que tengamos un corte de gas, aunque no lo ve porque si Rusia nos corta el gas el que más tiene que perder es el propio país. La mayor parte de los gasoductos de Rusia vienen hacia nosotros y no hacia China.

"Si Rusia nos corta el gas el que más tiene que perder es el propio país"

"Si nos dan un corte de gas habrá que decidir si restringimos en industrias o en calefacciones y Alemania apuesta por la industria y proponen a los jubilados que vengan a España que la temperatura es más agradable en invierno", destaca.

El Gobierno tiene que dar luz verde al tope del gas en un consejo de ministros extraordinario este viernes. En Bruselas se reúnen por estos días representantes a nivel técnico de España y Portugal y cree Guillermo Pascual que no habrá problema porque los dos gobiernos tendrán una preautorización que no es aún el visto bueno general. "España se está asegurando todos los pasos para que lo que va a aprobar no se lo tumbe abajo la Comisión Europea".