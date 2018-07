"Voy a decir por todo el mundo qué tipo de Justicia tienen aquí"

La madre de Laura cerna no salía de su asombro tras conocer la decisión del jurado popular que retiraba el agravante de ensañamiento contra Antonio Gordillo, el acusado de matar a su hija. "Es un insulto contra mi inteligencia, contra la de ustedes, contra la de sus hijos y contra la de su país". Recordemos que Laura recibió más de 30 puñaladas antes de ser descuartizada.

La retirada de este agravante, reducirá notablemente la condena de Antonio Gordillo, es decir, como mucho le caerán 20 años de cárcel. Sandra, que además de ser la madre de Laura cerna es abogada estadounidense, estallaba tras conocer este veredicto. "Esta sentencia de 15 a 20 años por la brutalidad de su asesinato es un insulto a la inteligencia humana. Laura adoraba Sevilla y yo no puedo esperar un minuto más para marcharme de aquí".

"Lo voy a decir por todo lo alto hasta que me caiga muerta, hasta que ustedes no cambien la ley, no es seguro venir aquí. Tienen leyes livianas, con sentencias que no se cumplen en firme y, además no se supervisa. No es justo, no es justo".